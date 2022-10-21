ЦСКА обыграл «Автомобилист» и одержал седьмую победу подряд

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» (4:1).

У красно-синих отличились форварды Константин Окулов, Сергей Плотников и Виталий Абрамов, а также защитник Фредрик Классон, у Антона Слепышева — 2 передачи.

В составе гостей единственная шайба на счету нападающего Алексея Голышева.

Команда Сергея Федорова одержала седьмую победу подряд, в последних четырех играх армейцы пропустили всего четыре шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Окулов — 4, 9:37 — 1:0. Классон — 2 (Слепышев, Светлаков), 11:49 — 2:0. Голышев — 10 (бол., Кормье, Эберт), 39:42 — 2:1. Плотников — 7 (Дуда, Слепышев), 56:23 — 3:1. Абрамов — 7 (п.в., Карнаухов), 59:02 — 4:1.

Вратари: Рейдеборн — Маттссон (57:45 — 58:17, 58:35 — 59:02).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 28 (9+10+9) — 29 (8+15+6).

Судьи: Белов, Гамалей.

21 октября. Москва. «ЦСКА Арена».