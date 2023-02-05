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КХЛ

Сегодня, 19:51

ЦСКА дома проиграл «Барысу» в овертайме со счетом 5:6

Руслан Минаев
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ЦСКА дома проиграл «Барысу» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 5:6.

У хозяев шайбы на счету Владислава Каменева (дубль), Никиты Нестерова, Николая Макарова и Максима Мамина. В составе гостей забивали Кирилл Савицкий, Егор Петухов, Антон Сагадеев (дубль) и Никита Михайлис (дубль), который отметился победной шайбой в овертайме.

Армейцы с 81 очком занимают третье место в Западной конференции и обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Барыс» — на 10-й строчке «Востока» с 59 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Астана) — 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Каменев — 18 (бол., Окулов, Плотников), 10:28 — 1:0. Савицкий — 9 (Михайлис), 16:00 — 1:1. Нестеров — 10, 19:18 — 2:1. Макаров — 1, 22:40 — 3:1. Петухов — 16 (Ножье, Шевченко), 29:54 — 3:2. Мамин — 10 (бол., Григоренко, Окулов), 39:38 — 4:2. Сагадеев — 13 (Бракко, Михайлис), 40:45 — 4:3. Сагадеев — 14 (Рахманов, Михайлис), 46:40 — 4:4. Каменев — 19 (Плотников, Мамин), 50:28 — 5:4. Михайлис — 10 (Рахманов, Сагадеев), 50:51 — 5:5. Михайлис — 11, 60:17 — 5:6.

Вратари: Шарыченков — Гудачек.

Штраф: 0 — 8.

Броски: 34 (11+15+8+0) — 25 (9+6+9+1).

Судьи: Овчинников, Раминг.

5 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 4767 зрителей

КХЛ
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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