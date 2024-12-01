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Сегодня, 19:13

ЦСКА победил «Барыс», Мамин набрал два очка

Руслан Минаев
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ЦСКА дома победил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У армейцев 2 (1+1) очка набрал Максим Мамин. У казахстанского клуба отметился Антон Бурдасов.

ЦСКА набрал 39 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 21 очком — на 11-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Мамин — 4 (Афанасьев, Исхаков), 10:47 — 1:0. Фатеев — 6 (Мамин, Охотюк), 40:21 — 2:0. Бурдасов — 5 (Асетов, Омирбеков), 55:39 — 2:1. Окулов — 5 (Дроздов, Каменев), 57:47 — 3:1.

Вратари: Просветов — Бояркин (59:12).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 38 (16+11+11) — 10 (1+4+5).

Судьи: Лазарев, Мочалов.

1 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

КХЛ
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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