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Сегодня, 15:30

ЦСКА — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Барыс» встретятся в чемпионате КХЛ 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 17.00 мск.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция матча пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. В Казахстане смотреть игры КХЛ можно на канала «Qazsport».

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Барыс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 29 матчей и набрал 37 очков. В четверг, 28 ноября, армейцы победили московское «Динамо» (1:0).

У «Барыса» — 32 игры и 21 очко, предыдущим соперником казахстанского клуба был обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (0:2).

ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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