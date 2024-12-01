ЦСКА и «Барыс» встретятся в чемпионате КХЛ 1 декабря

ЦСКА и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 декабря. Матч на «ЦСКА Арене» в Москве начнется в 17.00 мск.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, трансляция матча пройдет на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. В Казахстане смотреть игры КХЛ можно на канала «Qazsport».

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Барыс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 29 матчей и набрал 37 очков. В четверг, 28 ноября, армейцы победили московское «Динамо» (1:0).

У «Барыса» — 32 игры и 21 очко, предыдущим соперником казахстанского клуба был обладатель Кубка Гагарина «Металлург» (0:2).