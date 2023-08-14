ЦСКА будет оспаривать решение по Федотову в международных инстанциях

ЦСКА выпустил заявление в связи с решением ИИХФ о наложении на клуб запрета на международные трансферы в связи с подписанием контракта с голкипером Иваном Федотовым.

Кроме того, ИИХФ дисквалифицировал самого 26-летнего хоккеиста на 4 месяца. Ему было предоставлено две недели, чтобы вернуться в расположение «Филадельфии», контракт с которой организация признала действительным, или добиться увольнения из ЦСКА, но он не выполнил ни одного из условий в указанный период.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях. У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — сказано в заявлении ЦСКА.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.