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Сегодня, 21:41

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби

Иван Шитик
Корреспондент
26 дикаря. ЦСКА — «Динамо» — 1:2.
Фото ХК «Динамо»
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«Динамо» победило ЦСКА рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе бело-голубых забивали нападающие Александр Скоренов и Якоб Лилья.

Автором единственного гола ЦСКА стал форвард Сергей Плотников.

«Динамо» одержало пятую победу подряд. Команда идет на пятой строчке в Западной конференции, набрав 57 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, оставшись на третьей строчке (57 очков).

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ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Скоренов — 6 (бол., Мартынов, Менелл), 2:30 — 0:1. Лилья — 8 (Миронов), 23:00 — 0:2. Плотников — 11 (Окулов, Нестеров), 23:35 — 1:2.

Вратари: Шарыченков (58:58) — Коновалов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 23 (6+6+11) — 27 (13+8+6).

Судьи: Наумов, Оленин.

26 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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