ЦСКА в овертайме переиграл «Динамо» в московском дерби

ЦСКА в овертайме переиграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе бело-голубых голами отметились Джордан Уил, Павел Кудрявцев, Брайн Менелл и Эрик О'Делл.

У ЦСКА голы на счету Владимира Брюквина, Сергея Плотникова, Владислава Каменева (дубль) и Михаила Григоренко.

Причем Григоренко сравнял счет в матч за 3,5 секунды до конца третьего периода.

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ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Уил — 14 (Кудрявцев), 10:54 — 0:1. Кудрявцев — 10 (Уил), 19:52 — 0:2. Брюквин — 9 (Гуськов), 26:02 — 1:2. Менелл — 2 (бол., Джиошвили, Лилья), 34:55 — 1:3. Плотников — 22 (Макаров), 49:02 — 2:3. Каменев — 20 (Окулов, Сергеев), 50:49 — 3:3. О`Делл — 16 (бол., Рашевский, Менелл), 51:24 — 3:4. Григоренко — 22 (Окулов, Нестеров), 59:57 — 4:4. Каменев — 21 (Провольнев), 63:24 — 5:4.

Вратари: Рейдеборн (58:46 — 59:57) — К.Л. Волков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 32 (7+9+13+3) — 25 (5+10+10+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

24 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 9412 зрителей