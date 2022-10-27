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Сегодня, 21:48

ЦСКА переиграл минское «Динамо» и одержал девятую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе москвичей голами отметились нападающие Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

У минчан гол на счету форварда Райана Спунера.

Команда Сергея Федорова одержала девятую победу подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Слепышев — 5 (бол., Светлаков, Григоренко), 36:31 — 1:0. Карнаухов — 2 (Григоренко, Соркин), 55:08 — 2:0. Спунер — 8 (Горбунов, Меркли), 57:38 — 2:1.

Нереализованный буллит: Каменев (ЦСКА), 9:06 (Вратарь).

Вратари: Рейдеборн — Шостак (58:30).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (13+14+6) — 16 (4+1+11).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

27 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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