ЦСКА переиграл минское «Динамо» и одержал девятую победу подряд

Сегодня, 21:48
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе москвичей голами отметились нападающие Антон Слепышев и Павел Карнаухов.
У минчан гол на счету форварда Райана Спунера.
Команда Сергея Федорова одержала девятую победу подряд.
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ЦСКА (Москва) — «Динамо Мн» (Минск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Слепышев — 5 (бол., Светлаков, Григоренко), 36:31 — 1:0. Карнаухов — 2 (Григоренко, Соркин), 55:08 — 2:0. Спунер — 8 (Горбунов, Меркли), 57:38 — 2:1.
Нереализованный буллит: Каменев (ЦСКА), 9:06 (Вратарь).
Вратари: Рейдеборн — Шостак (58:30).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 33 (13+14+6) — 16 (4+1+11).
Судьи: Бондарь, Гамалей.
27 октября. Москва. «ЦСКА Арена».