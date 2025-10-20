ЦСКА и «Динамо» Минск встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА и минское «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 октября. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime», а в Белоруссии — канал «Беларусь 5».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 октября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Динамо Мн

ЦСКА набрал 16 очков в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Динамо» — 19 очков в 15 матчах. 17 октября армейцы победили «Торпедо» (1:0), а динамовцы проиграли «Нефтехимику» (3:4ОТ).

