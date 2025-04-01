ЦСКА и минское «Динамо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина

ЦСКА и минское «Динамо» встретятся в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» Минск можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Белоруссии матч также будет показывать канал «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу минчан.

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