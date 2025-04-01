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1 апреля, 17:30

ЦСКА — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

ЦСКА и минское «Динамо» встретятся в первом раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА и минское «Динамо» встретятся в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Игра пройдет на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Динамо» Минск можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Белоруссии матч также будет показывать канал «Беларусь 5».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 минское «Динамо» заняло четвертое место в Западной конференции (86 очков), ЦСКА финишировал пятым (85 очков). Команды играют серию до четырех побед, после трех матчей счет 2-1 в пользу минчан.

Матч ЦСКА — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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