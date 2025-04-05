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5 апреля, 15:45

ЦСКА — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

ЦСКА и «Динамо» Минск сыграют в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ 5 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК ЦСКА, Telegram
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ЦСКА и «Динамо» Минск сыграют в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 5 апреля. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии матчи минского «Динамо» в плей-офф КХЛ можно также смотреть на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3:2 в пользу «зубров». Минчане победили в первом, втором и пятом матчах на своем льду (5:2, 5:3, 7:0). Армейцы — в третьем и четвертом в Москве (4:1, 2:1).

1
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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