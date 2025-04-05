ЦСКА и «Динамо» Минск сыграют в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ в субботу, 5 апреля. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Белоруссии матчи минского «Динамо» в плей-офф КХЛ можно также смотреть на канале «Беларусь 5».

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Динамо» Минск будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3:2 в пользу «зубров». Минчане победили в первом, втором и пятом матчах на своем льду (5:2, 5:3, 7:0). Армейцы — в третьем и четвертом в Москве (4:1, 2:1).