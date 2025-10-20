ЦСКА выиграл у минского «Динамо», Спронг забросил две шайбы

ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3. У хозяев по два очка набрали Виталий Абрамов (0+2), Джереми Рой (1+1) и Даниэль Спронг (2+0). У гостей шайбы забросили Сэм Анас, Никита Пышкайло и Станислав Галиев, результативным пасом отметился Вадим Шипачев. ЦСКА набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 5-й строчке. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 октября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва) ЦСКА Динамо Мн

Бустег ой да какой беде, СКА стабильно девятый, в плей-офф будете 21.10.2025

Олег 70 Статистика бросков просто убивет после каждой игры.Несмотря на эти победы-ощущение безнадеги в свете КГ-только усилилось( 21.10.2025

FCSM 100% 20.10.2025

FCSM Молодцы хоккейные армейцы, но при счёте 4:1 расслабились за что могли и поплатиться, как было уже раньше. 20.10.2025

diskmen 4 броска во 2 периоде как то мало.Я то же написал полтора ,а по чесноку только 1 период ,а затем везение с реализацией удалений.Нашего воротчика Мартина с одной стороны хочеться похвалить ,но 2 шайбы на его совести.Ладно.ПОбедителей не судят 20.10.2025

Павел Леонидович Ну первый гол конечно мартын сам затащил, дальше было неплохо. Потом непонятно почему расслабились в третьем, матрасам тоже отдельный привет за самодеятельность, благо в пустые попали. Посмотрим... Главное, болотников надрать для начала 20.10.2025

wishesid Начали за здравие,кончили как обычно.Физики ноль даже шайбу из зоны вывести не могут.Минск поздно спохватился ,так бы быть беде 20.10.2025

diskmen Думал опять просрут как со Спартаком и Динамо ,но не в этот раз . Физике хватило на полтора периода ,а затем начались мучения.Никитин молодец ,что вернул Спронга,но смотреть Армейцев очень тяжело.Все наши соперники перебрасывают нас в два раза,да и удаления сыпятся как из рога изобилия.Второй матч подряд повезло нам. 20.10.2025

AZ .Опять ЦСКА чуть не слил игру. Никак их на третий период не хватает! Снова большинство выручило.))) 20.10.2025

Электросталец Чёт долго как играли! С победой,! Где Дорожник? 20.10.2025

knight templar Наконец то ЦСКА обыграл минск. Спронг молодчик, забил в третьем две решающих. 20.10.2025

Константин Мишин по информации Спорт-Экспресса Спронга же отстранили от тренировок... или он не тренируясь забил две шайбы и продолжает оставаться лучшим снайпером у ЦСКА? 20.10.2025

Alexey Tarasov Неодназначная игра. Вроде-всё хорошо-два большенства реализовали, и опять пошли удаления Хорошо, что в этот раз-смогли не просрать фору Спронг-подумал над своим поведением-и забил-,чудо" шайбу Но так безалаберно играть-низяя А то ужо нервы шалят,и ,карвавол"не помогает С ПОБЕДОЙ-ЦСКА:horse: 20.10.2025