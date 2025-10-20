Видео
20 октября, 22:02

ЦСКА выиграл у минского «Динамо», Спронг забросил две шайбы

Руслан Минаев
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по два очка набрали Виталий Абрамов (0+2), Джереми Рой (1+1) и Даниэль Спронг (2+0). У гостей шайбы забросили Сэм Анас, Никита Пышкайло и Станислав Галиев, результативным пасом отметился Вадим Шипачев.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 5-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 октября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо Мн
14

  • Бустег

    ой да какой беде, СКА стабильно девятый, в плей-офф будете

    21.10.2025

  • Олег 70

    Статистика бросков просто убивет после каждой игры.Несмотря на эти победы-ощущение безнадеги в свете КГ-только усилилось(

    21.10.2025

  • FCSM

    100%

    20.10.2025

  • FCSM

    Молодцы хоккейные армейцы, но при счёте 4:1 расслабились за что могли и поплатиться, как было уже раньше.

    20.10.2025

  • diskmen

    4 броска во 2 периоде как то мало.Я то же написал полтора ,а по чесноку только 1 период ,а затем везение с реализацией удалений.Нашего воротчика Мартина с одной стороны хочеться похвалить ,но 2 шайбы на его совести.Ладно.ПОбедителей не судят

    20.10.2025

  • Павел Леонидович

    Ну первый гол конечно мартын сам затащил, дальше было неплохо. Потом непонятно почему расслабились в третьем, матрасам тоже отдельный привет за самодеятельность, благо в пустые попали. Посмотрим... Главное, болотников надрать для начала

    20.10.2025

  • wishesid

    Начали за здравие,кончили как обычно.Физики ноль даже шайбу из зоны вывести не могут.Минск поздно спохватился ,так бы быть беде

    20.10.2025

  • diskmen

    Думал опять просрут как со Спартаком и Динамо ,но не в этот раз . Физике хватило на полтора периода ,а затем начались мучения.Никитин молодец ,что вернул Спронга,но смотреть Армейцев очень тяжело.Все наши соперники перебрасывают нас в два раза,да и удаления сыпятся как из рога изобилия.Второй матч подряд повезло нам.

    20.10.2025

  • AZ

    .Опять ЦСКА чуть не слил игру. Никак их на третий период не хватает! Снова большинство выручило.)))

    20.10.2025

  • Электросталец

    Чёт долго как играли! С победой,! Где Дорожник?

    20.10.2025

  • knight templar

    Наконец то ЦСКА обыграл минск. Спронг молодчик, забил в третьем две решающих.

    20.10.2025

  • Константин Мишин

    по информации Спорт-Экспресса Спронга же отстранили от тренировок... или он не тренируясь забил две шайбы и продолжает оставаться лучшим снайпером у ЦСКА?

    20.10.2025

  • Alexey Tarasov

    Неодназначная игра. Вроде-всё хорошо-два большенства реализовали, и опять пошли удаления Хорошо, что в этот раз-смогли не просрать фору Спронг-подумал над своим поведением-и забил-,чудо" шайбу Но так безалаберно играть-низяя А то ужо нервы шалят,и ,карвавол"не помогает С ПОБЕДОЙ-ЦСКА:horse:

    20.10.2025

  • Антинато Факуса

    Армейцев с победой :hockey: ! Но уффф, напряжно... На это раз на 2 периода хватило сил, уже прогресс. Будем надеяться пошла вода горячая! Гол Спронга прикольный получился :partying_face::v:?:zzz:

    20.10.2025

