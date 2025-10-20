ЦСКА выиграл у минского «Динамо», Спронг забросил две шайбы

20 октября, 22:02
ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев по два очка набрали Виталий Абрамов (0+2), Джереми Рой (1+1) и Даниэль Спронг (2+0). У гостей шайбы забросили Сэм Анас, Никита Пышкайло и Станислав Галиев, результативным пасом отметился Вадим Шипачев.
ЦСКА набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками — на 5-й строчке.
Бустег
ой да какой беде, СКА стабильно девятый, в плей-офф будете
21.10.2025
Олег 70
Статистика бросков просто убивет после каждой игры.Несмотря на эти победы-ощущение безнадеги в свете КГ-только усилилось(
21.10.2025
FCSM
100%
20.10.2025
FCSM
Молодцы хоккейные армейцы, но при счёте 4:1 расслабились за что могли и поплатиться, как было уже раньше.
20.10.2025
diskmen
4 броска во 2 периоде как то мало.Я то же написал полтора ,а по чесноку только 1 период ,а затем везение с реализацией удалений.Нашего воротчика Мартина с одной стороны хочеться похвалить ,но 2 шайбы на его совести.Ладно.ПОбедителей не судят
20.10.2025
Павел Леонидович
Ну первый гол конечно мартын сам затащил, дальше было неплохо. Потом непонятно почему расслабились в третьем, матрасам тоже отдельный привет за самодеятельность, благо в пустые попали. Посмотрим... Главное, болотников надрать для начала
20.10.2025
wishesid
Начали за здравие,кончили как обычно.Физики ноль даже шайбу из зоны вывести не могут.Минск поздно спохватился ,так бы быть беде
20.10.2025
diskmen
Думал опять просрут как со Спартаком и Динамо ,но не в этот раз . Физике хватило на полтора периода ,а затем начались мучения.Никитин молодец ,что вернул Спронга,но смотреть Армейцев очень тяжело.Все наши соперники перебрасывают нас в два раза,да и удаления сыпятся как из рога изобилия.Второй матч подряд повезло нам.
20.10.2025
AZ
.Опять ЦСКА чуть не слил игру. Никак их на третий период не хватает! Снова большинство выручило.)))
20.10.2025
Электросталец
Чёт долго как играли! С победой,! Где Дорожник?
20.10.2025
knight templar
Наконец то ЦСКА обыграл минск. Спронг молодчик, забил в третьем две решающих.
20.10.2025
Константин Мишин
по информации Спорт-Экспресса Спронга же отстранили от тренировок... или он не тренируясь забил две шайбы и продолжает оставаться лучшим снайпером у ЦСКА?
20.10.2025
Alexey Tarasov
Неодназначная игра. Вроде-всё хорошо-два большенства реализовали, и опять пошли удаления Хорошо, что в этот раз-смогли не просрать фору Спронг-подумал над своим поведением-и забил-,чудо" шайбу Но так безалаберно играть-низяя А то ужо нервы шалят,и ,карвавол"не помогает С ПОБЕДОЙ-ЦСКА:horse:
20.10.2025
Антинато Факуса
Армейцев с победой :hockey: ! Но уффф, напряжно... На это раз на 2 периода хватило сил, уже прогресс. Будем надеяться пошла вода горячая! Гол Спронга прикольный получился :partying_face::v:?:zzz:
20.10.2025