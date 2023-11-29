Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

Дубль Плотникова и три голевые передачи Уильямса помогли ЦСКА обыграть минское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:3.

Дублем за армейцев отметился Сергей Плотников. Еще по одной шайбе забросили Тахир Мингачев, Павел Карнаухов и Андрей Светлаков. На счету Колби Уильямса три голевые передачи.

За гостей отличились Андрей Стась, Вадим Мороз и Сэм Энес.

ЦСКА (42 очка) после 36 матчей занимает шестое место в Западной конференции. «Динамо» (34) идет восьмым на «Западе» после 35 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Стась — 6 (бол., Энас, Керран), 9:41 — 0:1. Мингачев — 3 (Дыбленко, Уильямс), 16:04 — 1:1. Плотников — 7 (Светлаков), 16:37 — 2:1. Мороз — 7 (Горбунов, Калдис), 18:13 — 2:2. Карнаухов — 10 (Уильямс, Плотников), 20:08 — 3:2. Энас — 11 (Волков, Смирнов), 38:34 — 3:3. Плотников — 8 (Карнаухов), 39:57 — 4:3. Светлаков — 4 (Уильямс), 46:10 — 5:3.

Вратари: Федотов — Фергюсон.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 29 (8+11+10) — 33 (12+15+6).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

29 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 5055 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Скалони — о Месси: «Если бы я рассказал вам, что он делает на тренировках, вы бы мне не поверили»
Источник сообщил, что фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Денис Ян и Артур Каюмов подрались в матче «Торпедо» — «Локомотив»

«Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»