ЦСКА победил минское «Динамо» и сравнял счет в серии, Просветов отразил 47 бросков

ЦСКА дома обыграл минское «Динамо» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

У хозяев отличились Кирилл Долженков и Иван Дроздов. Единственный гол гостей забил Виталий Пинчук.

Вратарь армейцев Иван Просветов отразил 47 из 48 бросков минчан. У голкипера «Динамо» Василия Демченко — 19 сейвов.

ЦСКА сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч между армейцами и «Динамо» пройдет в Минске 3 апреля.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. «Запад»

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Долженков — 1 (Мингачев), 41:15 — 1:0. Дроздов — 2 (Соркин, Классон), 46:23 — 2:0. Пинчук — 2 (Мороз, Уэлле), 58:14 — 2:1.

Вратари: Просветов — Демченко (57:37 — 58:14, 58:52).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (8+5+8) — 48 (17+13+18).

Судьи: Беляев, Наумов.

1 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 9708 зрителей.

Счет в серии: 2-2