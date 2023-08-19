ЦСКА с Федотовым одержал победу над минским «Динамо»

Сегодня, 14:25
ЦСКА обыграл минское «Динамо» в клубном товарищеском матче в Белоруссии — 3:2.
У армейцев по шайбе забросили Константин Окулов, Павел Карнаухов и Владимир Грудинин. За «Динамо» забили Никита Пышкайло и Никита Смирнов.
Ворота московской команды защищал Иван Федотов, который в июле заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25, однако позже получил от Международной федерации хоккея (ИИХФ) четырехмесячную дисквалификацию за нарушение контракта с «Филадельфией». С июля 2022 года по июль 2023 года Федотов проходил срочную службу в армии.
Хоккей
Товарищеский матч
«Динамо» (Минск) — ЦСКА — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Окулов — 1 (Мингачев), 26:03 — 0:1. Карнаухов — 1 (Абрамов), 27:16 — 0:2. Грудинин — 1 (Янченко), 27:31 — 0:3. Пышкайло — 1 (бол., Калдис, Кодола), 28:55 — 1:3. Смирнов — 1 (Горбунов), 49:48 — 2:3.
Вратари: Фергюсон (57:24) — Федотов.
Штраф: 6 — 8.
Судья: Гамалей.
19 августа. Минск. Олимпик Арена.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|6
|Барыс
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|Лада
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|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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