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Сегодня, 16:30

ЦСКА — «Динамо» Минск: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Бесплатная трансляция игры КХЛ ЦСКА — «Динамо» Мн на «Матч ТВ» начнется в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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24 января столичный ЦСКА дома примет минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории «ЦСКА Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию ЦСКА — «Динамо» Минск можно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира в 19.25 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» Мн можно в матч-центре «СЭ».

ЦСКА под руководством Сергея Федорова набрал 59 очков, занимая седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» тренера Дмитрия Квартальнова располагается на восьмой строчке с 53 баллами на Западе. 29 ноября 2023 года в последний раз встречались команды. Тогда армейцы обыграли клуб из Минска со счетом 5:3.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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