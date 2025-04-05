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5 апреля, 19:33

ЦСКА проиграл серию минскому «Динамо» в первом раунде и вылетел из плей-офф КХЛ

Алина Савинова
5 апреля. Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в шестом матче плей-офф КХЛ (6:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома уступил минскому «Динамо» в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:6.

Голы минчан в этой игре забили Николас Мелош, Егор Бориков (дубль), Джошуа Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков. Илья Усов записал на свой счет две результативные передачи. За армейцев по шайбе забросили Максим Соркин и Владислав Провольнев.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-2 и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина. ЦСКА завершил выступление в турнире.

Ранее во второй раунд плей-офф КХЛ также вышли «Локомотив», «Спартак» и «Авангард».

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Голы: Мелош — 1 (Сотишвили, Усов), 13:15 — 0:1. Соркин — 1 (Уильямс), 19:50 — 1:1. Бориков — 4 (Мелош, Усов), 27:25 — 1:2. Брук — 2 (Кузнецов), 43:04 — 1:3. Пинчук — 3 (бол., Гросс, Энас), 44:25 — 1:4. Бориков — 5 (п.в.), 52:20 — 1:5. Провольнев — 2 (бол., Афанасьев), 54:28 — 2:5. Волков — 3 (п.в.), 59:25 — 2:6.

Вратари: Просветов (51:17 — 52:20, 57:29 — 59:25) — Демченко.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 33 (12+7+14) — 38 (10+11+17).

Судьи: Белов, Беляев.

5 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 2-4

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Хоккей
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ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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