ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

Сегодня, 21:21
ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы — 3:2.
За армейцев забили Владислав Каменев, оформивший дубль, и Михаил Григоренко. У бело-голубых отличились Владислав Михайлов и Даниил Пыленков.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Михайлов — 1 (Каблуков), 2:16 — 0:1. Каменев — 1 (Окулов, Нестеров), 18:01 — 1:1. Каменев — 2 (Окулов, Плотников), 23:24 — 2:1. Пыленков — 1 (Миронов, Ильенко), 35:22 — 2:2. Григоренко — 1 (Дитц, Мамин), 44:37 — 3:2.
Вратари: Шарыченков (Гамзин, 32:10, 42:20 — 42:34) — Коновалов (59:28).
Штраф: 6 — 6.
Судьи: Беляев, Шувалов.
24 августа. Москва. Мегаспорт. 8263 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -