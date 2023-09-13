Сегодня, 17:30
ЦСКА сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024 13 сентября, в среду. Матч пройдет в МСК «ЦСКА-Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру ЦСКА — «Динамо» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и КХЛ Prime и на сайте video.khl.ru. Начало телеэфира — 19.15 мск. Также матч можно посмотреть на сервисах Окко в разделе Спорт по платной подписке и Кинопоиск (платная подписка). Составы и статистика матча будут доступны в матч-центре «СЭ».
В предыдущем матче армейцы устепили «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:3. А «Динамо» обыграло «Барыс».
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|3
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|4
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|8
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|9
|СКА
|5
|2
|3
|4
|10
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|13.09
|15:30
|
Сибирь – Амур
|1 : 2 Б
|13.09
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|13.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -