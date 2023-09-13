ЦСКА сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024 13 сентября, в среду. Матч пройдет в МСК «ЦСКА-Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру ЦСКА — «Динамо» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и КХЛ Prime и на сайте video.khl.ru. Начало телеэфира — 19.15 мск. Также матч можно посмотреть на сервисах Окко в разделе Спорт по платной подписке и Кинопоиск (платная подписка). Составы и статистика матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

В предыдущем матче армейцы устепили «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:3. А «Динамо» обыграло «Барыс».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.