Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:44

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА и одержало третью победу подряд

Алина Савинова
ХК «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Московское «Динамо» на выезде обыграло ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У бело-голубых отличился дублем Дмитрий Рашевский, по одной шайбе у Никиты Гусева и Егора Петухова. Единственный гол армейцев на счету Андрея Светлакова.

После этой игры «Динамо» поднялось на 2-ю строчку в таблице «Запада» (8 очков в 6 встречах). ЦСКА идет на 8-й позиции (5 очков в 6 матчах).

15 сентября динамовцы в гостях сыграют со СКА. Красно-синие 16-го числа на своем льду примут «Спартак».

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Гусев — 3 (бол., Уил, Менелл), 4:19 — 0:1. Светлаков — 1 (бол., Нестеров, Григоренко), 31:39 — 1:1. Рашевский — 2 (Гусев, О`Делл), 39:56 — 1:2. Рашевский — 3 (бол., Пакетт, Гусев), 54:18 — 1:3. Петухов — 1 (п.в., Миронов, Коновалов), 59:36 — 1:4.

Вратари: Шарыченков (58:54 — 59:36) — Коновалов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 30 (12+9+9) — 30 (8+12+10).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

13 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 5977 зрителей.

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
4
42
Читайте также
От спаррингов с Ленноксом Льюисом до бомжевания. Как участник Олимпиады стал бездомным
Худший старт гранда КХЛ за 15 лет. СКА проиграл три матча подряд и не попадает в плей-офф
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
13.09 15:30
Сибирь – Амур
 1 : 2 Б
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 4 : 5 ОТ
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
 1 : 4
Все результаты / календарь
Популярное видео
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» вырвал победу у «Северстали» в овертайме

КХЛ: «Сочи» победил «Северсталь» в овертайме, ЦСКА уступил московскому «Динамо» и другие матчи 13 сентября