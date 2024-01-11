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Сегодня, 13:00

ЦСКА — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Видеотрансляция игры КХЛ ЦСКА — «Динамо» на «Матч ТВ» начнется в 18.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Алексей Кудашов.
Алексей Кудашов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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11 января московский ЦСКА на своем льду примет столичное «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории ЦСКА Арена начнется в 19.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и в телеэфире покажет бесплатную видеотрансляцию противостояния ЦСКА — «Динамо». Начало — в 18.45 мск. Игру также можно будет увидеть на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следите за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» с помощью матч-центра «СЭ».

ЦСКА тренера Сергея Федорова занимает шестое место с 56 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» Алексея Кудашова располагается на второй строчке на Западе с 68 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

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ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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