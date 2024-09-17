ЦСКА и «Динамо» сыграют в матче чемпионата КХЛ 17 сентября

ЦСКА и «Динамо» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра пройдет в столице России на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры и будет также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке на сервис).

Основные события московского дерби ЦСКА — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели пять игр в регулярном чемпионате КХЛ, одержав по две победы. Армейцы набрали 5 очков, а динамовцы — 4.

В сезоне-2023/24 ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина после серии с «Локомотивом», а «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале.