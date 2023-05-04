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Сегодня, 11:05

ЦСКА и проходящий службу в армии вратарь Федотов обсуждают новый контракт

Виктория Кравченко
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб находится на связи с проходящим службу в армии вратарем Иваном Федотовым.

«Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах российской армии.

Источник: https://tass.ru/sport/17674261
Иван Федотов
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
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