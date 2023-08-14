ЦСКА изменил формулировку в заявлении по делу Федотова

ЦСКА выступил с новым заявлением в связи с решением ИИХФ о наложении на клуб запрета на международные трансферы в связи с подписанием контракта с голкипером Иваном Федотовым. Помимо этого, ИИХФ дисквалифицировал самого 26-летнего хоккеиста на 4 месяца.

В предыдущем заявлении армейцев было сказано: «Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях».

В обновленной версии клуб назвал абсурдной ситуацию, когда ИИХФ, которая ранее отстранила Россию от всех международных соревнований, по-прежнему настаивает на распространении своей юрисдикции.

В новом тексте ЦСКА заявил, что решения ИИХФ направлены на защиту интересов НХЛ.

«НХЛ даже не является членом ИИХФ и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ», — сказано в заявлении.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.