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Сегодня, 21:56

ЦСКА обыграл «Куньлунь»

Камила Абдурахманова
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ЦСКА дома обыграл «Куньлунь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2

В составе ЦСКА сумели отличиться Максим Соркин (дубль), Максим Мамин. Голы за «Куньлунь» забили Джейден Хэлбгевакс и Тайлер Граовац.

ЦСКА с 45 очками — на 4-й строчке таблицы «Запада». «Куньлунь» набрал 30 очков и занимает 10-е место в таблице Западной конференции.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Соркин — 13 (Абрамов, Охотюк), 2:39 — 1:0. Хальбгевакс — 4 (Граовац, Юрчо), 13:00 — 1:1. Граовац — 9 (Хальбгевакс, Паутов), 24:29 — 1:2. Мамин — 5 (Долженков), 30:59 — 2:2. Соркин — 14 (Полтапов), 51:08 — 3:2.
Вратари: Просветов — Кейзер (58:45).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 28 (11+7+10) — 27 (11+6+10).
Судьи: Мочалов, Якимов.
17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 5424 зрителя.

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КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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