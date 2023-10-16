ЦСКА разгромил «Куньлунь» со счетом 7:0

ЦСКА разгромил «Куньлунь» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0. В составе армейцев по 3 (1+2) очка набрали форварды Михаил Григоренко и Владислав Каменев.

Вратарь красно-синих Александр Шарыченков отбил 18 бросков.

Защитник Матвей Шуравин в возрасте 17 лет и 208 дней стал самым молодым автором гола в составе ЦСКА в истории КХЛ.

Китайская команда потерпела 10-е поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Куньлунь» (Пекин) — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Голы: Абрамов — 6 (Карнаухов), 6:44 — 1:0. Каменев — 3 (бол., Григоренко, Окулов), 14:55 — 2:0. Мингачев — 2 (Полтапов, Фатеев), 29:03 — 3:0. Соркин — 6 (Григоренко), 34:39 — 4:0. Плотников — 5 (Каменев, Окулов), 41:38 — 5:0. Шуравин — 1 (Слепышев), 51:26 — 6:0. Григоренко — 5 (бол., Каменев), 57:34 — 7:0.

Вратари: Шарыченков — Джурасик.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (13+14+12) — 18 (3+11+4).

Судьи: Лаврентьев, Мисюрь.

16 октября. Москва. «ЦСКА Арена».