ЦСКА победил «Куньлунь», Окулов сделал дубль

Сегодня, 19:20
ЦСКА дома обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Форвард армейцев Константин Окулов набрал 3 (2+1) очка. Победную шайбу забросил нападающий красно-синих Михаил Григоренко.
ЦСКА занимает шестое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 47 матчах.
«Куньлунь» идет на десятой строчке с 36 очками в 49 играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Голы: Окулов — 8 (Григоренко), 8:45 — 1:0. Броссо — 15 (Локхарт), 9:04 — 1:1. Окулов — 9 (Каменев), 24:20 — 2:1. Нестеров — 9 (бол., Слепышев), 32:05 — 3:1. Григоренко — 14 (Окулов, Каменев), 41:23 — 4:1. Граовац — 4 (Макмиллан, Сомерби), 50:06 — 4:2. Броссо — 16 (С. Фу), 59:14 — 4:3.
Вратари: Федотов — Лазушин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 44 (17+15+12) — 24 (7+6+11).
Судьи: Лаврентьев, Овчинников.
7 января. Москва. «ЦСКА Арена». 7858 зрителей