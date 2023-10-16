ЦСКА примет «Куньлунь Ред Стар» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 16 октября, в понедельник. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Куньлунь» следите на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Эфир начнется — 19.20 мск.

Команда Сергея Федорова набрала 19 очков и занимает шестое место в конференции «Запад» и третье — в дивизионе Тарасова. Китайский клуб с 14 баллами находится на десятой строчке в конференции «Запад» и шестой — в дивизионе Тарасова.

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