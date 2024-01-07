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Сегодня, 14:15

ЦСКА — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ ЦСКА — «Куньлунь» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Сергей Федоров с хоккеистами ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Московский ЦСКА 7 января дома встретится с «Куньлунем» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ЦСКА — «Куньлунь» в прямом эфире будет доступна для зрителей с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями встречи регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Куньлунь» можно с помощью матч-центра «СЭ».

ЦСКА тренера Сергея Федорова с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 36 баллами находится на десятой строчке на «Западе».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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