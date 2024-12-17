ЦСКА и «Куньлунь» встретятся в чемпионате КХЛ 17 декабря

ЦСКА и «Куньлунь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 17 декабря. Матч пройдет на льду «ЦСКА Арены» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Игру ЦСКА — «Куньлунь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте лиги.

Отслеживать ключевые события и результат игры ЦСКА — «Куньлунь» можно в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 33 игры и набрал 45 очков, предыдущим соперником армейцев перед паузой на Кубок Первого канала был «Локомотив» (2:1). У «Куньлуня» — 30 очков в 36 матчах лиги, 8 декабря базирующийся в Мытищах китайский клуб уступил «Сибири» (5:7).