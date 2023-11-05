ЦСКА почти отыгрался с 0:4, но уступил «Ладе»

ЦСКА на своем льду в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ проиграл «Ладе» (3:4). В составе тольяттинцев дубль оформил нападающий Сергей Шумаков. По ходу встречи красно-синие уступали 0:4.

«Лада» прервала 3-матчевую победную серию ЦСКА и с 37 очками вернулась на первое место в Восточной конференции. Армейцы (30 очков) занимают пятую строчку на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Лада» (Тольятти) — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Голы: Джозефс — 11 (Сафин, Минеев), 4:22 — 0:1. Романов — 5 (бол., М. Березин), 10:56 — 0:2. Шумаков — 4 (Сафин), 30:13 — 0:3. Шумаков — 5 (Фисенко, Солянников), 32:25 — 0:4. Каменев — 4 (Плотников), 34:59 — 1:4. Мамин — 4 (Григоренко, Дитц), 48:09 — 2:4. Григоренко — 9 (бол., Нестеров, Окулов), 59:25 — 3:4.

Вратари: Шарыченков (57:50) — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 41 (13+14+14) — 22 (8+6+8).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

5 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».