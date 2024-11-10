ЦСКА и «Лада» сыграют в КХЛ 10 ноября

ЦСКА и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч, который начнется в 13.00 по московскому времени, пройдет на льду «ЦСКА Арены» в столице России.

Трансляцию игры ЦСКА — «Лада» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в прямом эфире можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Лада» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 22 матча и набрал 27 очков, у «Лады» — 22 игры и 23 очка.

Предыдущим соперником армейцев был «Спартак» (1:2). Тольяттинцы позавчера обыграли в Москве «Динамо» (3:2).