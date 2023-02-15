«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе ярославского клуба голами отметились Максим Шалунов, Александр Полунин, Иван Чехович и Рушан Рафиков. За московскую команду забил Михаил Григоренко.

Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов (28) за один регулярный чемпионат КХЛ.

«Локомотив» выиграл пятый матч подрдя и занимает второе место на «Запада» (88 очков). ЦСКА находится на четвертой строчке (86).

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Шалунов — 28 (Березкин, Марченко), 8:42 — 0:1. Григоренко — 17 (Каменев, Дыбленко), 28:05 — 1:1. Полунин — 17, 40:45 — 1:2. Чехович — 13 (бол., Березкин, Шалунов), 47:01 — 1:3. Рафиков — 6 (Полунин, Красковский), 57:33 — 1:4.

Вратари: Рейдеборн — Исаев.

Штраф: 27 — 6.

Броски: 30 (9+11+10) — 32 (7+13+12).

Судьи: Беляев, Наумов.

15 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».