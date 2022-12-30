Гол Брюквина в овертайме принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

Сегодня, 21:49
ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В основное время в составе армейцев отличился Константин Окулов. За «Локомотив» шайбу забросил Степан Никулин.
В овертайме ЦСКА снял вратаря и забросил на 34-й секунде. Автором победного гола стал Владимир Брюквин.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.
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ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Окулов — 11 (Каменев), 42:50 — 1:0. Никулин — 10 (Алексеев, Черепанов), 52:06 — 1:1. Брюквин — 8 (Григоренко, Карнаухов), 60:34 — 2:1.
Вратари: Рейдеборн (60:25) — Исаев.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 42 (7+20+14+1) — 26 (13+6+7+0).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
30 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 5402 зрителя.