ЦСКА обыграл «Локомотив» всухую в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:0. У армейцев забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко. ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля. КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0. Вратари: Рейдеборн — Исаев. Штраф: 6 — 2. Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12). Судьи: Бирин, Оленин. 29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 10168 зрителей. Счет в серии: 4-3. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»