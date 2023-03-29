ЦСКА обыграл «Локомотив» всухую в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Сегодня, 21:44
ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:0.
У армейцев забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.
ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.
Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0.
Вратари: Рейдеборн — Исаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12).
Судьи: Бирин, Оленин.
29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 10168 зрителей.
Счет в серии: 4-3.