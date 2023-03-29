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Сегодня, 21:44

ЦСКА обыграл «Локомотив» всухую в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА обыграл «Локомотив» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 5:0.

У армейцев забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0.

Вратари: Рейдеборн — Исаев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 10168 зрителей.

Счет в серии: 4-3.

29&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»
Источник: Таблица плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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