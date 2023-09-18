ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 18 сентября, в понедельник. Матч пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ЦСКА АРЕНА» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча ЦСКА — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ-сезона 2023/2024 транслирует сервис Кинопоиск по платной подписке. Начало эфира — 18.45 по московскому времени.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру местной команды только на выше указанных платформах и сайтах, трансляции на телеканале «Первый ярославский» не будет.

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