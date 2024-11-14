«Локомотив» всухую уступил ЦСКА и прервал серию побед из 11 матчей

Сегодня, 21:48
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.
Голы на счету игроков армейцев Кристиана Яроша и Руслана Исхакова. В первом периоде Исхаков не сумел реализовать буллит, бросок взял голкипер гостей Даниил Исаев. Во втором периоде гол железнодорожников был отменен после просмотра видеоповтора.
Ярославцы прервали свою 11-матчевую победную серию.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 48 очков после 28 игр. ЦСКА занимает 5-е место с 31 набранным очком по итогам 24 матчей.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Ярош — 1 (бол., Гурьянов), 18:09 — 1:0. Исхаков — 9 (Чуркин, Гурьянов), 36:38 — 2:0.
Нереализованный буллит: Исхаков (ЦСКА), 12:22 (Вратарь).
Вратари: Просветов — Исаев (57:41).
Штраф: 9 — 10.
Броски: 18 (8+4+6) — 32 (10+13+9).
Судьи: Бирин, Морозов.
14 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 9420 зрителей.