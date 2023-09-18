ЦСКА дома уступил «Локомотиву»

Сегодня, 21:15
ЦСКА на своем льду проиграл «Локомотиву» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:2.
За ярославскую команды шайбы забросили Ярослав Лихачев и Денис Алексеев. У армейцев единственный гол забил Антон Слепышев.
После этой встречи «Локомотив» поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков за 7 игр. Это третья победа команды подряд. ЦСКА идет на 8-й позиции (7 очков за 8 матчей).
21 сентября московская команда дома сыграет против «Лады», клуб из Ярославля днем ранее на выезде встретится с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Лихачев — 3 (Шалунов), 1:11 — 0:1. Алексеев — 3 (бол., Рафиков, Полунин), 16:01 — 0:2. Слепышев — 1 (Карнаухов), 47:16 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:07) — Исаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (16+8+11) — 32 (13+11+8).
Судьи: Гашилов, Фатеев.
18 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». 4894 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|18.09
|16:30
|
Барыс – Нефтехимик
|8 : 0
|18.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|1 : 0 ОТ
|18.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|1 : 2
|18.09
|19:00
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|18.09
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|6 : 3
|18.09
|19:30
|
Ак Барс – Витязь
|5 : 4 ОТ
|18.09
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|5 : 3