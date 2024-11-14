ЦСКА и «Локомотив» сыграют в КХЛ 14 ноября

ЦСКА и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 14 ноября. Встреча пройдет на «ЦСКА-Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — «Локомотив» в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на каналах «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть встречу на телеканале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Локомотив» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 ЦСКА провел 23 матча и набрал 29 очков, у финалиста Кубка Гагарина-2024 и лидера Западной конференции «Локомотива» — 27 игр и 48 очков.

Матч ЦСКА — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс