«Металлург» разгромил ЦСКА в Москве со счетом 7:0

«Металлург» на выезде разгромил ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.

У гостей по 4 (2+2) очка набрали Никита Михайлис и Валерий Орехов. Гол и результативная передача на счету Андрея Козлова, ассистентский дубль оформил также Люк Джонсон.

«Магнитка» забросила во втором периоде шесть шайб в ворота армейцев.

«Металлург» одержал вторую победу подряд. Команда из Магнитогорска набрал 10 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. ЦСКА с 15 очками занимает 4-е место в таблице «Запада».

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:7 (0:1, 0:6, 0:0)

Голы: Михайлис — 1 (бол., Орехов), 16:55 — 0:1. Орехов — 1 (бол., Михайлис, Джонсон), 21:18 — 0:2. Михайлис — 2 (Петунин, Джонсон), 23:06 — 0:3. Козлов — 2 (Пресс), 23:25 — 0:4. Силантьев — 4 (бол., Михайлис, Орехов), 26:23 — 0:5. Акользин — 1 (Еременко), 38:25 — 0:6. Орехов — 2 (бол., Козлов, Михайлис), 39:53 — 0:7.

Вратари: Просветов (Гамзин, 23:06) — Набоков.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 26 (8+9+9) — 31 (13+11+7).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

3 октября. Москва. «ЦСКА Арена».