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Сегодня, 21:46

«Металлург» обыграл ЦСКА на выезде и одержал первую победу в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нападающий «Металлурга» Павел Акользин празднует гол в ворота ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Металлург» обыграл ЦСКА на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У магнитогорцев отличились Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев. У армейцев забросили Сергей Плотников и Павел Карнаухов.

«Металлург» одержал первую победу в сезоне-2023/24, команда поднялась на третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 3 очками в 2 матчах. ЦСКА идет на восьмой строчке Запада с 2 очками в 3 играх.

«Металлург» проведет следующий матч на выезде против московского «Динамо» 7 сентября, ЦСКА предстоит встретиться с «Нефтехимиком» 8 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

Голы: Плотников — 1 (Окулов, Каменев), 11:13 — 1:0. Акользин — 1 (Карпов, Яковлев), 15:57 — 1:1. Зернов — 1 (Карпов, Я. Хабаров), 20:10 — 1:2. Карнаухов — 2 (Светлаков), 31:14 — 2:2. Кошелев — 1 (мен., Коробкин), 32:47 — 2:3. Коростелев — 1 (бол., Зернов, Юров), 39:31 — 2:4.

Вратари: Шарыченков (57:45 — 58:55, 59:24) — Загидулин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (7+10+7) — 24 (6+12+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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5.09 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 2 : 4
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