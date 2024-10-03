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Сегодня, 17:30

ЦСКА — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ

ЦСКА сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Афанасьев (ХК ЦСКА).
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА и «Металлург» сыграют в матче FONBET Чемпионата КХЛ в четверг, 3 октября. Игра состоится на льду «ЦСКА Арены» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния ЦСКА — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ». Начнется эфир в 21.20 по местному времени.

ЦСКА набрал 15 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Металлург» с восемью баллами располагается на девятой строчке Востока.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)

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