Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:45

ЦСКА — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в чемпионате КХЛ 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Игру примет «ЦСКА Арена» в Москве. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Москве пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Нефтехимик» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 ЦСКА провел 35 матчей и набрал 49 очков, перед встречей с «Нефтехимиком» армейцы обыграли «Спартак» (5:4 ОТ). У «Нефтехимика» — 36 матчей и 36 очков, предыдущим соперником нижнекамцев был «Авангард» (3:4 ОТ).

КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Премьер Грузии предостерег Зурабишвили от назначения новых выборов
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
Сегодня
Вчера
Неделя