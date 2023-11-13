Сегодня, 22:58
ЦСКА дома победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Видео лучших моментов матча ЦСКА — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».
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