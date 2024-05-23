ЦСКА обменял нападающего Слепышева в московское «Динамо»

ЦСКА обменял нападающего Антона Слепышева в московское «Динамо», взамен получив защитника Ивана Патрихаева, сообщает пресс-служба армейцев.

Слепышев выступал за ЦСКА с 2018 года, став трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности форвард провел 567 матчей в КХЛ, в которых забросил 130 шайб и отдал 146 результативных передач.

18-летний Патрихаев имеет опыт выступлений за молодежную команду «Динамо» в МХЛ. Защитник сыграл в 31 матче за бело-голубых и не набрал результативных очков.

В минувшем сезоне ЦСКА уступил в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (1-4) в серии до четырех побед. «Динамо» проиграло в 1/4 финала плей-офф КХЛ в противостоянии с «Трактором» (0-4).