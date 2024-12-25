ЦСКА объявил об обмене Окулова в «Авангард» на Кэсселса

ЦСКА и «Авангард» совершили обмен нападающими, информирует пресс-служба армейцев. В Омск отправился Константин Окулов, армейский клуб пополнил Коул Кэсселс.

В среду «СЭ» сообщил о возможном обмене хоккееистов.

Окулов выступал за ЦСКА с 2017 года. Всего за красно-синих 29-летний нападающий провел 492 матча и набрал 364 (133+231) очка. Вместе с ЦСКА он выиграл три Кубка Гагарина и четыре титула чемпиона России.

29-летний Кэсселс проводит первый сезон в КХЛ, за «Авангард» он провел 33 матча. До этого он выступал в нескольких клубах АХЛ, сыграв в общей сложности в 486 встречах.