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Сегодня, 12:06

ЦСКА объявил об уходе Светлакова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 28-летнего форварда истекает 30 апреля.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый! Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

Светлаков является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 517 матчей, в которых набрал 197 (76+121) очков.

В минувшем сезоне нападающий набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в 5 играх.

Источник: ХК ЦСКА
Андрей Светлаков
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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