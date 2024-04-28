ЦСКА объявил об уходе Светлакова

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков покинул команду, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт 28-летнего форварда истекает 30 апреля.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый! Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

Светлаков является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 517 матчей, в которых набрал 197 (76+121) очков.

В минувшем сезоне нападающий набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 (0+1) очко в 5 играх.