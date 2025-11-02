ЦСКА планирует расстаться с вратарем Мартином и выменять Самонова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА с большой долей вероятности расстанется с голкипером Спенсером Мартином и подпишет контракт с Александром Самоновым, выменяв его у «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 14 встречах FONBET чемпионата КХЛ. Его процент отраженных бросков составляет 90,5, а коэффициент надежности — 2,69.

ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Мартином в июле.

30-летний Самонов в текущей регулярке сыграл в 12 матчах. Его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96.

25 октября «СЭ» сообщал, что Самонов запросил обмен из «Салавата Юлаева». Он перешел в уфимскую команду в мае 2023-го.