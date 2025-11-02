Видео
2 ноября, 16:25

ЦСКА планирует расстаться с вратарем Мартином и выменять Самонова

Федор Носов
Михаил Зислис
Обозреватель
Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА с большой долей вероятности расстанется с голкипером Спенсером Мартином и подпишет контракт с Александром Самоновым, выменяв его у «Салавата Юлаева».

В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 14 встречах FONBET чемпионата КХЛ. Его процент отраженных бросков составляет 90,5, а коэффициент надежности — 2,69.

ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Мартином в июле.

30-летний Самонов в текущей регулярке сыграл в 12 матчах. Его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96.

25 октября «СЭ» сообщал, что Самонов запросил обмен из «Салавата Юлаева». Он перешел в уфимскую команду в мае 2023-го.

10

  • *alfi

    мартин, судя по выбору тренерского штаба и количеству сыгранных игр, был первым номером. и вдруг его меняют на вратаря, кто потерял первый номер в клубе, и этот клуб на грани плей-офф. странный выбор. берите уж лучше дорожко. вот он реально тянет. странно, что из грандов дорожко никто не взял из витязя. реально дорожко подтянет любого из топ-клубов, как подъяпольский сейчас подтягивает динамо.

    03.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Очередной "успех" Есмы в трансферах. Освободили вакансию лега, будут защитника брать, видимо. Телодвижения понятные, это шапито с голами на последних секундах слишком далеко зашло.

    02.11.2025

  • poloskun

    Три года назад нужно было забирать.

    02.11.2025

  • knight templar

    Дураки! У ЦСКА было 3 вратаря - просветов, хомченко и гамзин. От просветова отказались, чтобы взять более сильного вратаря. Ну и? Мартин сильнее просветова. Хомченко выгнали в сочи. Зачем? Третий лишний?

    02.11.2025

  • AZ

    О,никак до жирафов дошло)))

    02.11.2025

  • diskmen

    Аллилуя.Мартин,все нервы нам испортил.Пусть играет в другой команде

    02.11.2025

  • yarkvasu2013

    Мартин такой же как Гамзин только чуть похуже, старше лет на 10 и вдобавок легионер. И этот его тошнотворный шлем. Одобряю: уберите наконец эти его смешные 90%.

    02.11.2025

  • Rane23

    Шило на мыло, а где тот самый задрафтованый Андриянов?

    02.11.2025

  • Павел Леонидович

    Ну с первой частью согласен, а самонов не вариант.Почему Гамзику нельзя первый номер отдать

    02.11.2025

    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    ХК ЦСКА (Москва)
    Александр Самонов
    Спенсер Мартин
