ЦСКА планирует расстаться с вратарем Мартином и выменять Самонова

2 ноября, 16:25
Как стало известно «СЭ», ЦСКА с большой долей вероятности расстанется с голкипером Спенсером Мартином и подпишет контракт с Александром Самоновым, выменяв его у «Салавата Юлаева».
В нынешнем сезоне 30-летний канадец принял участие в 14 встречах FONBET чемпионата КХЛ. Его процент отраженных бросков составляет 90,5, а коэффициент надежности — 2,69.
ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Мартином в июле.
30-летний Самонов в текущей регулярке сыграл в 12 матчах. Его процент отраженных бросков составляет 88,6, а коэффициент надежности — 2,96.
25 октября «СЭ» сообщал, что Самонов запросил обмен из «Салавата Юлаева». Он перешел в уфимскую команду в мае 2023-го.
*alfi
мартин, судя по выбору тренерского штаба и количеству сыгранных игр, был первым номером. и вдруг его меняют на вратаря, кто потерял первый номер в клубе, и этот клуб на грани плей-офф. странный выбор. берите уж лучше дорожко. вот он реально тянет. странно, что из грандов дорожко никто не взял из витязя. реально дорожко подтянет любого из топ-клубов, как подъяпольский сейчас подтягивает динамо.
03.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Очередной "успех" Есмы в трансферах. Освободили вакансию лега, будут защитника брать, видимо. Телодвижения понятные, это шапито с голами на последних секундах слишком далеко зашло.
02.11.2025
poloskun
Три года назад нужно было забирать.
02.11.2025
knight templar
Дураки! У ЦСКА было 3 вратаря - просветов, хомченко и гамзин. От просветова отказались, чтобы взять более сильного вратаря. Ну и? Мартин сильнее просветова. Хомченко выгнали в сочи. Зачем? Третий лишний?
02.11.2025
AZ
О,никак до жирафов дошло)))
02.11.2025
diskmen
Аллилуя.Мартин,все нервы нам испортил.Пусть играет в другой команде
02.11.2025
yarkvasu2013
Мартин такой же как Гамзин только чуть похуже, старше лет на 10 и вдобавок легионер. И этот его тошнотворный шлем. Одобряю: уберите наконец эти его смешные 90%.
02.11.2025
Rane23
Шило на мыло, а где тот самый задрафтованый Андриянов?
02.11.2025
Павел Леонидович
Ну с первой частью согласен, а самонов не вариант.Почему Гамзику нельзя первый номер отдать
02.11.2025