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Сегодня, 15:56

ЦСКА поблагодарил Сергея Федорова за работу главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА поблагодарил бывшего главного тренера команды Сергея Федорова за работу в клубе.

«Под руководством Сергея Викторовича ЦСКА одержал множество красивых побед, демонстрировал настоящий чемпионский характер в решающих матчах, заслужил прозвище «Короли седьмой игры» и подарил ярчайшие эмоции красно-синей армии болельщиков.

Благодарим Сергея Викторовича за отличную работу и огромный вклад в продолжение победных традиций армейского клуба!» – говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

ЦСКА 27 марта объявил, что не будет продлевать контракт с Федоровым. Он возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина – в 2022 и 2023 году.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

Новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев, который ранее тренировал «Металлург», СКА и сборную России.

Источник: ХК ЦСКА
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Сергей Федоров
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ЦСКА объявил об уходе тренеров из штаба Сергея Федорова