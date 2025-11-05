Видео
5 ноября, 17:20

ЦСКА подписал новый контракт с вратарем Самоновым

Анастасия Пилипенко

Вратарь ЦСКА Александр Самонов подписал новый контракт с клубом, сообщает хоккейное агентство Winners.

Голкипер перешел в клуб в результате обмена из «Салавата Юлаева» 2 ноября. Предыдущий контракт хоккеиста был рассчитан до конца текущего сезона.

В этом сезоне 30-летний Самонов сыграл 13 матчей за «Салават Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ, выиграв три из них. Его коэффициент надежности составил 3,05, а процент отраженных бросков — 88,7.

Всего в КХЛ на счету голкипера 254 игры, в которых он одержал 128 побед, а его коэффициент надежности равен 2,25 при 92,2 процента отраженных бросков.

ЦСКА набрал 22 очка и идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Самонов
